"Mi disse che le donne portano soldi al cinema solo se nude": De Laurentiis accusato da una nota attrice

Aurelio De Laurentiis è stato aspramente criticato da una nota attrice italiana. Parliamo di Nancy Brilli, prossima concorrente di Pechino Express. L'attrice, in un'intervista al Corriere della Sera, oltre a parlare della sua partecipazione al programma in onda da domani su Sky, ha ripercorso anche alcune fasi della sua carriera, parlando inoltre della figura della donna nel cinema.

A tal proposito ha rivelato: "Ricordo una mia conversazione con Aurelio De Laurentiis di circa 15 anni fa: gli dicevo che i produttori non scommettevano sulle donne. Mi rispose che le donne non portavano soldi al cinema a meno che non fossero nude. “Forse in Italia e con produttori come te”, gli dissi. Ecco, non ho più fatto tanti film con lui. Questa cosa delle pr non ce l’ho proprio".