Myrta Merlino, il botta e risposta con Fedez: "Il nostro dovere è informare" | VIDEO

Myrta Merlino replica a Fedez. La giornalista napoletana, a Pomeriggio 5, ha risposto al noto rapper che aveva pubblicato sui social alcune storie sull'attenzione che il programma Mediaset sta dedicando al caso Chiara Ferragni.

"Visto che ti reputo una grande giornalista, ci tenevo a farti una domanda. Così come vieni sotto casa mia, è l'unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la cacca, sei stata per caso sotto casa del deputato Pozzolo?", chiede il compagno di vita della nota influencer alla giornalista.

"Le parole di Fedez tradiscono una certa insofferenza e, francamente, lo trovo comprensibile da un punto di vista umano. Non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo che dobbiamo ripartire dai fatti. Mi auguro che Chiara Ferragni potrà dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane il nostro dovere informare ed approfondire la vicenda", la replica di Myrta Merlino in diretta tv.