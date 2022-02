Nel cuore di Napoli nasce il “My Street”: la nuova casa degli Angels of Love

Al centro di Napoli è nato un nuovo lounge bar. Un locale in cui ogni elemento - dalla cucina all’arredamento - si integra con tutti gli altri, massimizzando un'esperienza soggettiva multisensoriale che ha lo scopo di dar vita ad uno stato di relax e comfort.



Tutto questo è “My street”. Nato da un’idea di Maurizio Luise (aka Lupo), storico fondatore degli Angels of Love, il locale si trova in Largo proprio di Arianiello, a due passi da via Tribunali. Ieri sera, alla presenza di tanti amici, c’è stata l’inaugurazione di questa “nuova creatura” nata sotto il segno – appunto – degli Angels of Love che, tornando nel cuore di Napoli, tornano lì dove tutto ebbe inizio più di trent’anni fa.

Drink di alto livello, piatti made in Napoli, tanta buona musica e un’atmosfera esclusiva sono gli ingredienti con i quali Luise e i suoi ragazzi mirano a far diventare il “My street” un punto di riferimento per la movida partenopea.

A NapoliToday, Luise ha dichiarato: “Finalmente, dopo tanta sofferenza, ritorniamo tutti a ballare. Sembra passata un’eternità. Questi due anni sono stati lunghissimi e per noi, che viviamo di movida, è stato un po’ come perdere un polmone. Siamo tornati, con tante energie e tante novità. Torniamo dove gli Angels of Love sono nati e spero di poter fare altri trent’anni a grandi livelli. Questo vuole essere un posto dove la cultura della musica la fa da padrona. Siamo pronti per continuare a seminare perché non possiamo perdere tutto quello che di buono è stato fatto in questi anni. Stiamo preparando anche un programma radio ed uno televisivo: una sorta di “disco ring” che vedrà la presenza di tanti ospiti di spessore. Quello che conta, però, è che siamo pronti per ripartire e divertirci”.