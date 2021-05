Museo del Tesoro di San Gennaro aperto per il ponte del 2 giugno

Tutte le info utili per prenotare la propria visita

Il Museo del Tesoro di San Gennaro sarà aperto per il primo ponte di giugno. Rispetto delle normative anti-Covid 19, biglietto promozionale a 5 euro e e biglietto integrato di 8 per accedere anche al Museo Filangieri: queste le soluzioni per l'accesso al Museo del Tesoro di San Gennaro che sarà aperto dalle 9,00 alle 17,00 con la possibilità anche di prenotarsi nei seguenti modi:

Biglietteria online: clicca qui (con 2 euro aggiuntivi di prevendita); pagina Facebook del Museo del Tesoro di San Gennaro, clicca qui: ; chiamando il ticketing office al 334.1580250 Al bookshop del museo sarà possibile scaricare gratuitamente l'app che consente un percorso guidato di realtà aumentata ai capolavori esposti nelle sale di Via Duomo