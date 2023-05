L'esterno del Mann cambia volto e diventa green |VIDEO

In una città senza piste ciclabili una spinta alla mobilità sostenibile arriva da Museo archeologico nazionale che stamattina, in partnership con Volotea ed Enac, ha inaugurato il nuov spazio esterno in piazza Museo che prevede una postazione di ricarica per e-bike e una fontana per riempire le borracce. Un tentativo di spingere il Comune di Napoli a realizzare piste ciclabili anche in centro storico. Al taglio del nastro hanno preso parte il direttore del Mann Paolo Giulierini e la internazional mark director di Volotea Valeria Rebasti le cui dichiarazioni sono raccolte in questo video.