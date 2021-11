Festa al Murales di Maradona nei Quartieri Spagnoli: i cori dei tifosi del Napoli e del Boca|VIDEO e FOTO

I Quartieri Spagnoli ripiombano negli anni '80 nel giorno del primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona. Bandiere del Napoli e dell'Argentina su ogni balcone e l'immagine di Diego che campeggia in ogni angolo della strada. Nell'aria risuonano incessantemente dalle radio dei venditori di trippa e pizze fritte "La mano de Dios" e "Quel ragazzo della Curva b".

Festa e cori al Murales dei Quartieri

Preso d'assalto in via Emanuele De Deo il murales dedicato a Diego Armando Maradona. Presenti 300 tifosi del Boca Juniors giunti a Napoli per celebrare il campione nella città che lo ha reso immortale, oltre a tantissimi supporter azzurri. Cori da stadio e urla la fanno da padrone in un clima più di festa che di celebrazione della morte a dimostrazione della gioia che re Diego ha saputo dare sul rettangolo di gioco.

L'omaggio di De Laurentiis

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal figlio Eduardo, ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona portando al murales una composizione floreale formata da 10 rose bianche e azzurre sull'altarino. "Ha la faccia di un attore e mi piacciono le ali dorate accanto al suo volto come quelle di un mito, un intoccabile mito come quelli dell'Olimpo", ha commentato Adl riferendosi all'immagine di Diego sul murales.

La composizione floreale con il 10 donata da De Laurentiis (Foto Clemente)

Tour dei tifosi argentini

Dopo la visita ai Quartieri, il programma degli argentini proseguirà con una passeggiata dal murales di Montesanto e con una tappa allo stadio per ammirare la statua di Maradona dello scultore Sepe, inaugurata oggi. Il gruppo del Boca, poi, porseguirà la giornata in provincia, con una visita al museo di Pollena Trocchia e cena a Sant'Anastasia.

LA STATUA DI MARADONA INAUGURATA ALLO STADIO