Il ricordo di Maradona è indelebile: spunta un nuovo murales nel Napoletano

Dopo aver impresso il volto di Sophia Loren nel Parco a lei dedicato, Leticia Mandragora è pronta a regalare un'altra delle sue opere. L'artista, infatti, è impegnata nella realizzazione di un nuovo murales, dedicato a Diego Armando Maradona. Leticia ha scelto nuovamente Gragnano, la città della pasta, per rendere omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi. L'opera, sostenuta dai ragazzi di Gragnano Hub, sarà visibile dalla piazzetta di via Quarantola.

"Se sei una stella non smetterai mai di brillare"

"I ricordi ci legano per sempre alle persone. Sono i ricordi che restano indelebili nella memoria di ognuno di noi. Per ogni passo in avanti che faremo ci sarà sempre qualcosa del passato da portare avanti. Tra le corse a lavoro, l’esame da preparare, il treno in ritardo e la vita che scorre, avremo sempre un momento per ricordare. Ricordare quella canzone d’amore, quel film che ci ha fatto riflettere e quel mito che ci ha fatto crescere", scrivono sui social i ragazzi di Gragnano Hub.

"Se sei una stella - continuano - non smetterai mai di brillare. Se sei una stella, nessuno ti dimenticherà. Per noi ci sono storie che non smetteranno mai di esistere e vogliamo tatuarcele “sulla pelle” delle nostre strade, tra la gente che corre e le campane che suonano lo scorrere del tempo. Grazie ai proventi di una cena solidale, la nostra Gragnano avrà un’altra “faccia” da guardare. Ancora una volta, diremo quanto è bello essere napoletani, ma soprattutto quanto è bello tifare Napoli.