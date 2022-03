Guerra in Ucraina e censura, Jorit dipinge Dostoevskij sull'Augusto Righi

Fedor Dostoevskij adesso svetta sul muro dell'Augusto Righi che dà su viale Kennedy. È l'ultimo murale di Jorit, risposta dello street artist partenopeo alle polemiche scaturite dopo la cancellazione (poi ritirata) delle lezioni di Paolo Nori sullo scrittore russo, questo all’Università Bicocca di Milano.

Come sempre l'artista napoletano aveva tracciato delle scritte sul muro in preparazione dell'opera, e questa volta si trattava di un brano di Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini. A tema, attuale come non mai, la pace.