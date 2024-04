Spunta il murale gigante dedicato a Geolier: "E' come Maradona"

A pochi passi da casa di Geolier spunta un murale gigante a lui dedicato. Siamo a Miano, periferia Nord di Napoli, e l'opera è stata realizzata da Taddeo Del Gaudio, allievo del docente Pasquale Lettieri all'Accademia delle Belle Arti di Napoli. "Se la rivoluzione di Caravaggio sta nel naturismo delle sue opere - afferma il professore - quella di Geolier sta nella capacità di tradurre in versi la sensibilità dei nostri figli e di rendersi portavoce di un disagio che può avere diverse forme".

Geolier come Maradona. Due artisti moderni. Ne è convinto Lettieri, critico d'arte: "È giunto il momento -spiega - di leggere i tempi attuali in modo sincronico, capendo così chi oggi fa davvero arte, individuando quali siano gli artisti degni di questo nome e riconoscendo i passaggi fondamentali che rendono un fatto artisticamente rilevante. Un quadro nel quale ovviamente pesa enormemente l'impatto dei social media che, di fatto, hanno ribaltato il sistema, proprio come accadde con la Rivoluzione francese prima e con quella industriale poi".

Obbligatorio un passaggio sulle polemiche di questi giorni sulla presenza di Geolier alla 'Federico II': "Chiediamoci - prosegue il docente - se possiamo considerare Geolier un'artista moderno. Credo che su questo ci sia poco da discutere. Un cantante che smuove migliaia e migliaia di giovani, che, quando bisogna votare, attrae consenso senza limiti geografici, che riempie stadi e crea emozioni è a pieno titolo un'artista. Un artista moderno e rivoluzionario. Come lo fu Caravaggio. Se la rivoluzione di Caravaggio sta nel naturismo delle sue opere, quella di Geolier sta nella capacità di tradurre in versi la sensibilità dei nostri figli e di rendersi portavoce di un disagio che può avere diverse forme. In queste ore, un murales, realizzato a Secondigliano da un mio allievo, Taddeo Del Gaudio, ne celebra le gesta. Un atto dovuto che testimonia come Napoli possa avere rilevanza mediatica anche per cose positive. Aspetto, questo, che non piace ai più. Ma, come direbbe qualcuno, chest'è".

Ma gli ultimi due secoli hanno diversi esponenti di spicco che sono artisti veri ma artisti non sono stati riconosciuti da una certa intellighenzia impolverata: "Restando nei confini della Campania - sottolinea, ancora, Lettieri - il caso più eclatante è certamente quello di Diego Armando Maradona. Ricordate Luciano De Crescenzo in Così parlò Bellavista? Una sua finta, diceva, scioglie 'o sangue dint'è vene. Una finta che, per anni, ha creato un'emozione. La stessa che si prova guadando la Gioconda di Leonardo o la Venere del Botticelli. Cosa c'è di diverso? Non sono entrambe forme artistiche? Certo che lo sono. La differenza è nella lettura che ne diamo. Ma una lettura moderna e sincronica non può di certo che definire Maradona come Geolier artisti, artisti contemporanei".