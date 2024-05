Multe pazze Ztl, il Comune di Napoli sospende le ingiunzioni di pagamento

Novità nel caso delle cartelle esattoriali pazze recentemente inviate a molti napoletani. Come spiega Palazzo San Giacomo dei verbali per passaggio non autorizzato in Ztl, relativi al periodo che va dal 6 giugno al 31 ottobre del 2020, sono state inviate le ingiunzioni di pagamento prima che prefetto o giudice di pace potessero esprimersi sui ricorsi.

Le aree pedonali interessate sono quelle accessibili dai varchi di via Santa Sofia, via del Sole, via Duomo, calata Trinità maggiore, via Mezzocannone, via Miroballo al Pendino.

La vicenda è quella del pasticcio compiuto dalla giunta de Magistris e dai dirigenti del Comune di Napoli nell'estate del Covid, quando Palazzo San Giacomo prolungò gli orari di alcune ztl, tra cui Mezzocannone e via Duomo. Purtroppo, però, non fu data nessuna comunicazione ai cittadini che, ignari, attraversarono i varchi per settimane, ripetutamente.

La sorpresa arrivò a settembre, quando nelle case dei napoletani giunsero migliaia di verbali. De Magistris ammise subito l'errore e cerco di rimediare, chiedendo ai dirigenti l'annullamento di quelle multe. Ma quella delibera, annunciata per mesi dall'allora sindaco e dall'assessore alla mobilità del tempo Alessandra Clemente, non arrivò mai perché, come fu riportato in una relazione tecnica, non era giuridicamente possibile.

Il Comune di Napoli ha adesso chiesto al Concessionario di sospendere l’esecutività dei provvedimenti di ingiunzione di pagamento al fine di effettuare le necessarie verifiche sulla sussistenza dei verbali. Chi è in possesso della documentazione che attesta la presentazione di ricorso, oppure la sentenza favorevole del giudice di pace, possono inviare tutto alla mail/pec riscossionecoattiva-napoliov@legalmail.it, oppure rivolgersi, dal 1° giugno 2024, agli uffici di Napoli Obiettivo Valore, che si trovano al centro direzionale Isola B piano 3, questo però su appuntamento da fissare tramite portale https://www.napoliobiettivovalore.it o telefonando al numero 08119758372, portando la documentazione.

"I cittadini non in possesso dei suddetti requisiti (presentazione del ricorso al Prefetto o sentenza favorevole del Giudice di pace) restano tenuti al pagamento della sanzione", conclude il Comune di Napoli.