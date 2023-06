Aeroporto di Napoli, sanzioni automatiche per chi eccede il tempo consentito nella ZTC

Al fine di garantire una maggiore fluidità veicolare nell’Aeroporto di Napoli, GESAC, ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Comune di Napoli e Comando di Polizia Locale, a partire dal 3 Luglio 2023, hanno attivato il sanzionamento automatico per gli utenti che eccedono il tempo consentito nella ZTC (Zona a Traffico Controllato). La ZTC è un sistema informatizzato che permette agli utenti di transitare per 15 minuti con la propria auto nelle zone immediatamente antistanti l’aerostazione. Il sistema di telecamere rileva elettronicamente il tempo impiegato per entrare e uscire dalle due vie d’accesso allo scalo (Viale Fulco Ruffo di Calabria e Viale Maddalena).

Oltre ai 15 minuti consentiti in viabilità, è possibile usufruire di ulteriori 15 minuti gratuiti nell’area "Pick-up", che dispone di 80 stalli, situata in prossimità della zona arrivi, inserendo il numero di targa del proprio veicolo nei parcometri situati nell’area stessa. La sosta nell’area Pick-up è consentita una sola volta al giorno, al fine di favorire un’alta rotazione, a beneficio del maggior numero possibile di utenti. Per le soste più lunghe sono disponibili sia i parcheggi a pagamento che il parcheggio P1, dove è possibile sostare gratuitamente per i primi 45 minuti.

In caso di inosservanza, sia delle norme che regolamentano la ZTC che l’area Pick-up, sarà elevata automaticamente dalla Polizia Locale una sanzione amministrativa in base al Codice della Strada, i cui introiti andranno interamente al Comune di Napoli.