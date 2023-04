Personale Asia e polizia municipale aprono i sacchetti e risalgono ai residenti per multarli

Intervento congiunto della polizia municipale di Napoli, Asia e la presidenza della Municipalità 7, nella persona del vice presidente Giuseppe Grazioso con delega all’ambiente, in via Vecchia Comunale di Miano nella giornata di mercoledì.

Alcuni condomini della strada in questione abbandonavano sistematicamente i rifiuti sulla sede stradale creando delle vere e proprie discariche ed impedendo perfino l’utilizzo del marciapiede. Grazie all’apertura dei sacchetti da parte di personale Asia, in collaborazione con la polizia municipale, è stato possibile multare alcuni alcuni residenti della zona mediante documentazione rinvenuta insieme ai rifiuti. Sono stati redatti anche verbali ed è stata effettuata la rimozione di veicoli parcheggiati in divieto di sosta e sul marciapiede.

"Ulteriori servizi di appostamenti saranno predisposti affinché non sarà ristabilita la normale condizione di vivibilità - afferma il vice presidente della Municipalità 7 Giuseppe Grazioso - . Non è possibile che, nonostante in questa parte del territorio sia in vigore la raccolta differenziata porta a porta, i cittadini continuino a sversare rifiuti non differenziati abbandonandoli sulla sede stradale".