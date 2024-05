Controlli al Codice della strada, pioggia di verbali a Napoli: tra le violazioni più diffuse la circolazione sui marciapiedi

Proseguono incessanti i controlli al Codice della strada ad opera della polizia municipale di Napoli. 110 sono stati i veicoli controllati e 61 i verbali elevati in tre diversi interventi effettuati dagli uomini delle unità operative Stella, San Lorenzo, San Giovanni e Gruppo intervento territorio nelle zone di via Foria, piazza Nazionale e viale 2 Giugno.

In particolare un conducente è stato sanzionato per detenzione di stupefacenti (cocaina) per uso personale, con la sospensione di patente. Sono stati poi elevati 12 verbali per guida senza casco, 8 per circolazione sul marciapiedi, 8 per guida senza patente, 3 per guida di veicoli con patente diversa, 8 per omessa revisione, 2 per veicolo non assicurato 4 per guida di veicoli già sottoposti a sequestro e sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo 9 motoveicoli.