Multe nel Centro Storico di Napoli, arriva l'app per chi le ha ricevute

Importante novità per quanto riguarda la questione multe nel Centro Storico di Napoli. Nella giornata di mercoledì, infatti, sono state pubblicate, sul sito del Comune di Napoli le delibere n° 331, con la quale la Giunta dà indirizzo agli Uffici competenti di "... porre in essere ogni azione finalizzata all'annullamento delle multe elevate per l'accesso nelle Aree Pedonali provvisorie...", e la Delibera n° 332, con la quale la Giunta definisce le regole per annullare le multe elevate per: residenti, domiciliati, non residenti proprietari di posti auto, veicoli diretti agli alberghi e alle autorimesse, le regole per l'autorizzazione ai veicoli per carico e scarico delle merci deperibili, attività commerciali interne.

Per tutte le diverse situazioni individuali, per mettere gli Uffici nelle condizioni di intervenire secondo le decisioni e gli indirizzi della Giunta - rende noto Palazzo San Giacomo - è indispensabile e necessario che i cittadini che hanno ricevuto verbali per attraversamento dell'Area Pedonale temporanea trasmettano agli Uffici competenti i propri dati mediante l'utilizzo dell'apposita app sul sito ufficiale del Comune di Napoli all'indirizzo: https://www.comune.napoli. it/flex/cm/pages/ServeBLOB. php/L/IT/IDPagina/41324.