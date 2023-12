Mozzarella di bufala campana Dop secondo miglior formaggio al mondo

"Per il noto ed autorevolissimo atlante on line del cibo internazionale 'Taste Atlas', la nostra mozzarella di bufala campana Dop è il secondo miglior formaggio al mondo. Nella speciale graduatoria dei “100 best cheeses in the world” 2023-2024 la nostra eccellenza enogastronomica è sul podio".

Sono le dichiarazioni della Consigliera Regionale Maria Luigia Iodice. La mozzarella di bufala ha strappato il primato mondiale nella sezione dei “soft cheese”. Con un rating di 4.7, “Taste Atlas” elogia le proprietà del latte di bufala e sottolinea la differenza tra la mozzarella di bufala campana e le altre mozzarelle in commercio, rimarcando che la Bufala Dop deve essere realizzata con il 100 per cento di latte di bufala e solo nell’area geografica prevista dal disciplinare che comprende naturalmente la Campania.

Orgoglio campano

"Da Consigliera Regionale -prosegue l'Onorevole Regionale- e da grande consumatrice di questa prelibatezza nostrana, non posso che essere soddisfatta ed orgogliosa di questo risultato. In Regione abbiamo compiuto un lavoro di comunicazione immane, nel corso degli anni, quando si è cercato, fortunatamente invano, di gettare fango sui nostri prodotti agroalimentari. Nel caso della mozzarella, poi, vorrei fare un plauso al 'Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana dop' che quotidianamente svolge un'attività importante e di controllo anche sulla qualità del prodotto".