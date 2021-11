Movida e commercio, Manfredi: "Recuperare porticati del Plebiscito"

Se non sarà per il Natale 2021 l'idea è di rendere realtà durante il 2022 l'antico progetto di recupero dei locali dismessi sotto al porticato di piazza del Plebiscito. Per Gaetano Manfredi e la sua Giunta è una delle idee per decongestionare il centro storico di Napoli, una necessità ancora più impellente in tempi di pandemia.

Intanto, per giovedì 25 novembre è attesa l'ordinanza sull'accesso contingentato nelle strade del Centro storico partenopeo.