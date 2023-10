Rita De Crescenzo in lacrime per Misterpellapazzo: "Rispetto per la famiglia" - VIDEO

Continua sui social "l'ondata" di affetto nei confronti di Misterpellapazzo. Il noto tiktoker Lorenzo Delle Femmine è morto ieri all'età di 40 anni per un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sono tanti, come detto, i messaggi per lui e per la sua famiglia.

Molti di questi arrivano da altri tiktoker suoi grandi amici. Nelle ultime ore è diventato virale il video di Rita De Crscenzo che, in lacrime, chiede rispetto per la famiglia. "Buonasera. Abbiate rispetto per la famiglia. Non mettete video e foto perché ci stanno i bambini. Stanno i bambini e non vi permettete", ha detto la De Crescenzo.

In un altro video la stessa De Crescenzo ha lasciato un altro messaggio per il suo grande amico. "Lorenzo non ci posso credere mi hai spezzato il cuore. Ci siamo visti sabato e ci siamo detti tante cose belle. Il nostro mega film che dovevamo girare insieme resterà un gran bello ricordo. Angelo bello proteggi e guarda tua moglie Susy e i tuoi gioielli".