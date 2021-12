Morte Hugo Maradona, la figlia di Diego: "Buon viaggio. Abbraccia forte papà da parte mia"

La morte di Hugo Maradona, fratello di Diego Armando, ha scosso i napoletani che, al circolare della notizia, hanno inondato i social di messaggi di cordoglio. Ovviamente, la triste notizia è giunta anche in Argentina alla famiglia Maradona che, in circa un anno, si è ritrovata a piangere due persone amate. Nel messaggio di Gianinna - figlia di Diego - emerge tutto il dolore che in queste ore ha travolto lei e tutta la famiglia.

"Non oggi, forse tra un po', l'inspiegabile della vita stessa accetta l'inaccettabile. il più piccolo dei tre, il mio padrino, il più ribelle, quello che ha sempre vissuto lontano, il padre di Nicole, Thiago e Melina, che sono andato a vedere in Giappone come regalo di compleanno perché ci giocava, che mi ha fatto conoscere Pochacco, Badtz-Maru e Hello Kitty, compagno di karaoke, che mi ha dato il sushi per la prima volta, che mi ha bandito per sempre da Snoopy dopo avermi detto che era muffa, il combattente più feroce se mi vedeva con un ragazzo".

"Continuo a ricordare così tanto. I nostri mozziconi e le nostre birre, le scatole per me da regalare a mio figlio, le mie lamentele con le risate, dicendoti che aveva solo 8 anni, la clinica Olivos insieme, parlandoci con gli occhi. Conservo per sempre la nostra complicità e le nostre risate, le nostre discussioni e i discorsi faccia a faccia. Sempre lontano, ma vicino, mi hai abbandonato prima di lasciare la terra, ma avrei voluto darti un abbraccio in più. Ti capisco. Buon viaggio Padrino, abbraccialo forte da parte mia. Felice riunione! Li amo!".