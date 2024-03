Addio a Gigio Morra, il dolore della moglie: "Mi ha lasciato nella più grande disperazione"

È morto ieri all’età di 78 anni Gigio Morra, noto attore napoletano, volto di numerosi film e fiction Rai tra cui "Un posto al sole". La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla moglie - anche lei attrice - Lucia Mandarini.

“Il mio amore mi ha lasciato ere un uomo dolce gentile e un grande attore mi ha lasciato nella più grande disperazione ti amerò per sempre”, ha scritto sui social. I funerali si terranno domani, martedì 12 marzo, alle ore 12 nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia.

Una carriera lunga e ricca di successi

Nato a Napoli, Morra si è diplomato nel 1966 all’Accademia d’arte drammatica di Napoli. Tra il 1970 e il 1980 ha lavorato con Eduardo De Filippo, ma è stato diretto anche da personaggi illustri del teatro come Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo e Toni Servillo.

Nella sua lunga carriera è stato anche protagonista sul grande schermo sotto la direzione di maestri come Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Lina Wertmüller (Io speriamo che me la cavo) e Matteo Garrone, in Gomorra e Pinocchio.

Morra è stato attore anche di fiction e serie tv. Oltre alla nota partecipazione in "Un posto al sole", è stato anche nel cast di Il commissario Montalbano, Squadra antimafia – Palermo oggi, Imma Tataranni, Doc – Nelle tue mani, I bastardi di Pizzofalcone.

"Era un grande artista"

La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Sono tanti i messaggi di amici e colleghi comparsi sui social nelle ultime ore. Nicola Piovani, ad esempio, ha scritto: “Addio a Gigio Morra! Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era. Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio!”.

Marco D’Amore, invece, ha scritto: “Oggi nel cielo degli Artisti c’è una stella in più, ma quanto dolore e quante lacrime in terra Gigio mio… Che ti sia lieve il volo, noi saremo qui a raccontare le tue gesta! Ti voglio tanto bene per sempre”.

Anche Marisa Laurito ha espresso il suo cordoglio: “Ciao topolino, amico mio carissimo, quanti ricordi… Caro Gigio vola con la tua ironia e eterna leggerezza, segno di grande forza di vivere. Sei nel mio cuore e ci ritroveremo: apparecchia la tavola e aspettaci”.