Mediaset in lutto per la morte di Jack, Barbara D'Urso: "Non ci credo"

Lutto nella grande famiglia di Mediaset per la morte di Giacomo Zoppi, per tutti "Jack", storico collaboratore che nelle trasmissioni televisive "scaldava" il pubblico.

A dare la notizia è stato Gerry Scotti su Instagram: "Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavano, ci mancherai". Zoppi ha lavorato in tantissime trasmissioni: da "Da Ok! Il prezzo è giusto" a "Passaparola", da "Le Iene" a "Chi vuol essere Milionario?", "Caduta Libera" e "Live non è la d'Urso".

infatti, su Instagram è comparso anche un ricordo di Barbara d'Urso che ha scritto: "Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: 'Ciao Barbara!'… 'Ciao Jack!'… E ti ho lanciato un bacio…".

"Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…", ha scritto ancora la conduttrice partenopea.