Morto Emanuele Macaluso: il ricordo dell'ex sindaco Bassolino

Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli, ha ricordato via social Emanuele Macaluso, ex dirigente del Partito Comunista Italiano, morto all'età di 9e anni. "Mi aveva telefonato poche settimane fa, felice per la mia diciannovesima assoluzione: stava male ed aveva la voce tremante ed affettuosa. Macaluso è morto a 96 anni, a due giorni dal centenario del PCI: un bacio, Emanuele", ha scritto Bassolino.

Macaluso fu anche direttore di giornale

Macaluso, già iscritto al Partito Comunista d'Italia prima della caduta del Regime fascista, fu dirigente sindacale della CGIL. Iniziò la sua carriera politica nel 1951 come deputato regionale siciliano del Partito Comunista Italiano. Parlamentare nazionale per sette legislature (1963-1992), fu anche direttore de l'Unità dal 1982 al 1986 e ultimo direttore de Il Riformista dal 2011 al 2012. Quando il PCI si sciolse, aderì al PDS.