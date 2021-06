Lutto per Paolo Cannavaro: "Addio, caro amico mio"

“Addio caro amico mio, non so quanto mi mancherai. Mas”. Con queste parole Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, dice addio al suo pastore tedesco. Cannavaro e la sua famiglia erano molto affezionati al cane e a testimonianza di ciò. sui social, sono comparse diverse foto che lo ritraggono.

Tanti i commenti dei followers di Cannavaro che, in maniera indiretta, hanno preso parte al momento di dolore dell'ex azzurro. Tra questi anche volti noti della musica, dello sport e dello spettacolo, amici di Cannavaro, come Gigi Finizio, Antonio Floro Flores, Gianluca Capozzi e DEcibel Bellini.