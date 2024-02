Addio all'avvocato Siniscalchi, il ricordo dell'avvocato Ciruzzi: "Un maestro. Ecco cosa mi disse su Maradona"

È ancora vivo il dolore per la morte del noto penalista Vincenzo Maria Siniscalchi. L'avvocato Siniscalchi è venuto a mancare tragicamente la scorsa settimana a 92 anni. Ad ucciderlo un malore improvviso che lo ha colpito mentre stava partecipando ad un convegno al Vomero. In questi giorni sono stati tanti i messaggi di amici e colleghi.

"Grande intellettuale, autentico giurista"

Parole affettuose sono state pronunciate anche da un altro "Principe del foro", grande amico di Siniscalchi: l'avvocato Domenico Ciruzzi. "Ha insegnato a noi più giovani avvocati che la tradizione, intesa come rispetto delle Grandi Storie non solo in campo forense/giudiziario, non è custodia di ceneri ma custodia del fuoco che va tenuto acceso «andando nel bosco a cercar legna» per alimentarlo costantemente. Il «cercar legna» era rappresentato non solo dalla sua eclettica cultura umanistica, capace di interpretare il presente, ma anche dal confronto costante con le nuove generazioni", ha detto Ciruzzi.

Era un grande intellettuale, e dunque un autentico giurista - ha continuato - capace di leggere la contemporaneità e comprendere a fondo le ragioni degli altri e gli accadimenti terribili che possono travolgere gli uomini. Era per tutto ciò una persona generosa e buona, intendendo la bontà come il primo sintomo dell’intelligenza. Era capace di miracolose mediazioni, e nel contempo fermo e risoluto nelle sue scelte di difensore dei deboli".

Il "presagio" su Maradona

Poi, il noto cassazionista ricorda il rapporto tra l'amico Siniscalchi e Maradona: "Sapeva capire in un lampo la qualità e lo spessore del suo interlocutore. Capiva prima, andando oltre, come con Maradona quando era all’apice del successo dopo i mondiali vinti: «Dome’ – mi disse – Diego è un grandissimo talento ed un uomo buono, ma morirà solo e disperato…»".

"Il pomeriggio prima della sua scomparsa - ha concluso Ciruzzi - eravamo andati assieme al cinema come spesso accadeva. Subito dopo mi ha offerto un aperitivo e, seduti a lungo, ha raccontato ancora una volta Meraviglie della sua bella ed intensa vita, come la cena a Napoli a casa sua con Federico Fellini. Da Maradona a Fellini, un avvocato straordinario, il più colto, il più moderno ed innovativo di tutti, un grande intellettuale".