Mille bare in piazza del Plebiscito: il significato |VIDEO

Oltre mille morti solo nel 2023. E' la strage continua del mondo del lavoro. E mille sono le bare che sono state sistemate in piazza del Plebiscito per la giornata che la Uil ha dedicato alla campagna 'Zero morti'. Oltre al segretario generale della Campania Carmine Sgambati, presenti il segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri, l'attore Francesco Di Leva, la giornalista Lucia Annunziata e l'assessore al lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani.

"Questi morti chiedono giustizia - ha affermato bombardieri - Noi chiediamo l'istituzione dell'omicidio sul lavoro. Chiediamo anche che il Governo investa di più nell'assunzione di ispettori del lavoro, mentre i fondi stanziati ammontano solo a 2 milioni di euro. Napoli è tra le città che soffrono di più sul piano del rispetto delle regole".

Le pubbliche amministrazioni non sono esenti da colpe. Nei meandri degli appalti pubblici, che poi diventano subappalti o esternalizzazioni, molti lavoratori perdono la vita: "Le regole attuali prevedono molta libertà alle imprese - ha spiegato Sgambati - bisogna, invece, spingere su chi mette la sicurezza al primo posto".

Per Lucia Annunziata "..quello dei morti sul lavoro è una tragedia tutta italiana, come il femminicidio". Mentre Francesco Di Leva ha ammesso che "...quando ho sentito che nel 2023 erano morte 1040 persone mi sono spaventato. E' come se fosse scomparso un intero paese".