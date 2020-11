Morti Covid, Di Monda chiede i dati al Ministero della Salute: “Hanno risposto che non sono disponibili"

Alla richiesta inoltrata dallo studio legale Di Monda&Partners di poter avere accesso agli atti relativi ai dati sui morti da Covid-19, il Ministero della Salute ha comunicato, attraverso una nota, di non esserne in possesso. «Premesso che nei mesi scorsi, sin dal primo lockdown avevamo avviato uno studio analitico sulle cause e gli effetti della pandemia, alcuni giorni fa abbiamo chiesto - spiega Raffaele Di Monda, rappresentante dello studio legale con sedi a Napoli e Milano - con regolare richiesta scritta di avere accesso alla documentazione relativa ai dati statistici sull’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, con indicazione diversificata del numero di decessi e degenti in terapia intensiva su base anagrafica e/o pregresse patologie».

Ma dagli uffici della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del ministero è arrivata una risposta negativa: «Ci hanno detto che gli atti richiesti non sono nella loro disponibilità - rimarca Di Monda - in parole povere alla nostra richiesta di accesso agli atti nella quale chiedevamo dati statistici sulle morti da Covid-19 ossia quanti anziani? Quanti affetti da patologie pregresse? Quanti soggetti apparentemente sani? Ci è stato risposto che non sono in possesso di queste informazioni. Una risposta che ci dà la misura di quanta incapacità amministrativa vi sia in questo Governo nella gestione di un’emergenza sanitaria che ogni giorno assume proporzioni sempre più preoccupanti», conclude.