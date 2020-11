Morte Maradona, Card. Sepe: "Condivido il dolore dei napoletani"

Anche l'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha voluto partecipare al commosso omaggio che in queste ore la città sta tributando a Diego Armando Maradona. "Il Cardinale Crescenzio Sepe - si legge in una nota - ha espresso il suo cordoglio per la prematura e improvvisa morte di Maradona, che non ha conosciuto personalmente, ma che, da sportivo e appassionato di calcio, ha sempre seguito e ammirato per le sue straordinarie doti tecniche che lo hanno reso famoso in tutto il mondo".

"Da campano e tifoso della Compagine azzurra - viene ancora scritto - l’Arcivescovo ha gioito per lo spettacolo calcistico offerto sempre da Maradona e per il ruolo determinante da lui avuto, all’epoca, nella squadra del Napoli alla quale ha consentito di raggiungere grandi traguardi e successi sempre sognati ma mai ottenuti senza di lui".

Il Cardinale Sepe ha fatto sapere anche di aver "condiviso la tristezza e il dolore delle tantissime persone che a Napoli e nel mondo, per le strade o nel chiuso delle proprie abitazioni, sono rimaste incredule e umanamente colpite all’annuncio della dipartita da questa terra dell’inimitabile Genio Calcistico, qual è stato Diego Maradona".

L'arcivescovo partenopeo lo "ha ricordato nelle sue preghiere e nella Messa, affidando l’anima del famoso defunto a Dio Misericordioso".