Ischia: il Covid uccide l'ex sindaco Gianni Buono

"Questo maledetto virus ha portato via con sé anche Gianni Buono, ex sindaco di Ischia”: scrive così su Facebook il coordinatore regionale campano e senatore di Forza Italia Domenico De Siano che ad Ischia è particolarmente legato per motivi di famiglia e di lavoro.

“Amministratore competente ed appassionato – ricorda De Siano - durante la sua carriera politica Buono è riuscito a realizzare importantissime opere pubbliche sull’isola. Oggi ci lascia un grande sindaco, ma soprattutto una persona perbene. Ciao Gianni, riposa in pace”.