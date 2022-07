Malori tra i passeggeri e scazzottata sul treno: giornata di passione a Montesanto

"I ritardi e le soppressioni sono spesso legati a problemi di Eav, ma altrettanto spesso dipendono da fattori esterni ad Eav", scrive sconsolato sulla sua pagina Facebook il presidente di Eav Umberto De Gregorio. "E' il caso del malore di un viaggiatore stamattina e poi anche stasera sulla Vesuviana - aggiunge De Gregorio - o la follia dei passeggeri come stamattina sulla Circumflegrea".

Scazzottata sul treno 5099

Caldo, tensione, stress: sicuramente saranno state diverse concause a innescare, ieri mattina, poco prima delle 11.00, una lite tanto repentina quanto furiosa tra due passeggeri del treno n. 5099 della Circumflegrea, tra le stazioni di Piave e Montesanto.

Tutto sarebbe scaturito dal fatto che uno dei viaggiatori, stando seduto, con le gambe avrebbe intralciato il passaggio dell'altro che - come racconta il presidente Eav De Gregorio - avrebbe reagito sferrandogli un pugno al volto. Ne è nata una colluttazione, che il capotreno, allertato dagli altri viaggiatori, ha cercato di sedare per poi chiedere assistenza alle guardie giurate presenti in stazione una volta arrivati a Montesanto.

Dal momento che uno dei due viaggiatori aveva evidenti ferite al volto e sanguinava, è stata quindi chiamata un'ambulanza. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti anche agenti della Polizia, che hanno scortato il ferito al Pronto soccorso e l'altro viaggiatore al Commissariato di zona per accertamenti.