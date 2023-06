Duecento nuovi posti barca: "Sarà grande estate"

La marina di Monte di Procida avrà da quest’anno 200 posti barca in più. Il Comune ha ottenuto un finanziamento importante della Cassa Depositi e Prestiti (oltre un milione e mezzo di euro) arrivati in autunno e messi in gara a dicembre per costruire, in tempi record per la pubblica amministrazione, pontili galleggianti che si aggiungono a boe già esistenti. Nelle concessioni (la società vincitrice dell’appalto è la Gdm) saranno rispettate le priorità da dare ai residenti, come è stato previsto nella gara. Il collaudo è avvenuto in questi giorni.

Si parte da domenica 25 luglio. Da questa estate, il piccolo porto turistico si prepara ad essere uno scalo diportistico di rilievo che si apre sul golfo e consentirà di potenziare un turismo di ritorno anche per la straordinaria vicinanza con le isole vicine. Il Comune annuncia che la spiaggia e i parcheggi saranno potenziati, così come rafforzerà il sistema delle navette, per evitare, per quanto possibile, ingorghi e traffico. "La ricchezza del nostro territorio è proprio il mare. E crediamo moltissimo ad un’economia che potenzi le peculiarità della nostra terra – afferma il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese – quando abbiamo annunciato per la prima volta, un anno fa, la possibilità di installare i pontili, sembrava un sogno: invece ce l’abbiamo fatto in un anno".