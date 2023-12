Monopattini pronti a tornare nelle strade di Napoli: in quali zone sarà vietata la circolazione

Si avvicina il ritorno dei monopattini nelle strade di Napoli dopo lo stop nello scorso mese di luglio. Il Comune in estate ha lanciato un nuovo bando per l'affidamento del servizio di mobilità alternativa nel capoluogo campano. Tre delle dieci aziende che hanno partecipato al bando avranno presto il via libera per mettere in campo minimo 600 monopattini su almeno cinque municipalità cittadine fino al 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo biennale.

Ad anticipare quella che sarà la regolamentazione è stato il consigliere comunale Gennaro Acampora, componente della Commissione consiliare Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, con un post sui social. Si parte dal limite di velocità, che non potrà superare i 20 km/h in carreggiata e i 6 km/h nelle aree pedonali.

La circolazione, inoltre, sarà consentita esclusivamente su strade urbane e vietata in zone come il Borgo Marinari, San Gregorio Armeno e parchi pubblici.

Relativamente alla problematica del cosiddetto 'abbandono selvaggio', saranno individuate aree di sosta vietata come al Centro Storico tra i Decumani, piazza Municipio, piazza Plebiscito e il lungomare di via Partenope.

Per le tariffe, invece, spiega Acampora, "si lavora ad hub a tariffa agevolata e misure premiali".

"L'amministrazione Manfredi fa così un passo in avanti nel regolamentare un fenomeno che dal 2020 a oggi ha riscosso grande successo tra i cittadini, ma che va gestito. Solo così la mobilità sostenibile diventerà un'alternativa sempre più comoda e credibile al trasporto privato e su gomma", conclude il consigliere comunale del Partito Democratico.