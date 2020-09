Elezioni, domenica e lunedì monopattini in sharing gratis per il voto

Due sblocchi gratuiti dei monopattini in sharing a Napoli per le giornate di domenica 20 e lunedì 21. Sono quelli che mette a disposizione il servizio che negli ultimi giorni sta spopolando in città, di Helbiz.

Il codice promo da utilizzare, "per raggiungere il tuo seggio con un pensiero in meno", è "VADOAVOTARE".