Arrivano i monopattini: flotta di 900 unità per muoversi in città

Monopattini a Napoli, si parte. In Europa sono una realtà da tempo. In Italia, come spesso accade, è Milano a guidare la rivoluzione alla mobilità sostenibile. Dopo i problemi riscontrati a Roma, con mezzi gettati nel Tevere, anche il capoluogo partenopeo lancia la sfida dello spostamento ecologico.

Parte da oggi, 8 settembre, la collaborazione tra Comune ed Helbiz, l'azienda che offrirà il servizio ai cittadini. Novecento i monopattini che comporranno la flotta, anche se nei primi sessanta giorni di rodaggio saranno poco meno di 200, con il tratto piazza Garibaldi-Plebiscito unico percorribile. Al termine della prova, i mezzi elettrici saranno a disposizione anche nelle altre zone della città con il sistema free-floating. Vuol dire che preso un monopattino e percorso il tratto di interesse, l'utente potrà lasciare il mezzo senza aver necessariamente raggiunto un'altra stazione. Saranno poi i dipendenti della Helbiz, di notte, a recuperarli tutti, ricaricarli, e rimetterli nelle varie postazioni.

Per il Comune si tratta di un servizio a costo zero, mentre per i cittadini costerà 1 euro per lo sblocco e 20 centesimi al minuto. Gli utenti dovranno scaricare un'app, registrarsi, associare una carta di credito. A quel punto, dovranno verificare sulla mappa dove si trova il mezzo più vicino, raggiungerlo, scansionare il qrcode sul manubrio del mezzo e potranno cominciare la corsa. I soldi saranno incassati da Helbiz, la quale si impegna nella manutenzione e soprattutto nella sicurezza, contrastando furti e danni attraverso un duplice tracciamente gps.

Per Napoli si profila anche una sfida di civiltà. Se i mezzi dovessero sopravvivere a ladri e vandali, se i vigili urbani riusciranno a evitare che intere famiglie salgano su un solo monopattino, allora il capoluogo campano avrà fatto un grande passo in avanti.