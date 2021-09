Monopattini, De Luca: "Casco obbligatorio e mai più sul Lungomare"

Mai più monopattini su lungomari e parchi pubblici. Vincenzo De Luca prepara una stretta sul mezzo di trasporto del momento. "Siamo di fronte a un'emergenza sicurezza, dettata dal comportamento sconsiderato di alcuni soggetti che fanno slalom tra la gente".

La Regione ha inviato una nota ai Comuni in cui chiede di imporre alcune regole: "Innanzitutto casco obbligatorio, non è più sopportare vedere teste di sedano che girano senza casco. Poi, bisogna proibire la circolazione in luoghi frequentati da pedoni, come parchi e giardini, ma anche sul Lungomare".

Quello della Regione, al momento, è solo un invito agli enti locali e non ha valore di legge, ma De Luca promette: "Se i Comuni non interverranno, penseremo a provvedimenti più stringenti"