Morte Monica Vitti, il saluto di Aurelio De Laurentiis: "Da te spero prendano esempio tante giovani attrici"

Grave lutto nel mondo del cinema italiano. Si è spenta all'età di 90 anni a Roma Monica Vitti, leggendaria attrice amatissima dal pubblico.

Il presidente del Napoli e produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis ha voluto salutare Monica Vitti con un ricordo pubblicato sui social.

"Cara Monica, con te se ne va una grande attrice italiana. Sei stata un'icona e una musa eterea per Antonioni e un'attrice dotata di vis comica unica per Monicelli e tanti altri registi di commedia, dove eri una vera regina. Da te spero possano prendere esempio tante giovani attrici per dare al cinema italiano ancora tanti spunti di creatività interpretativa. Ciao cara Monica