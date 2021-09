Eccellenza Monaldi, il direttore Di Mauro: "Secondo in Italia per trapianti di cuore”

“Si tratta di un intervento straordinario. La bimba a 4 mesi ha dovuto subire l’impianto di un cuore artificiale e poi è arrivato quello compatibile. Questo mette in risalto, anche in pandemia, una struttura come la cardiochirurgia del Monaldi che non si è mai fermata. Siamo la seconda struttura in Italia per numero di trapianti di cuore effettuati”. Lo ha detto il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli Maurizio Di Mauro intervenendo a Radio CRC.

Poi ha aggiunto: “Continuo a ribadire che gli operatori sanitari da due anni sono sempre gli stessi. La pressione si è abbassata e gestiamo i pazienti con più tranquillità. A 15 giorni dall’apertura delle scuole la situazione è tranquilla ma bisogna stare ulteriormente attenti per avere la massima sicurezza: dobbiamo invitare le persone a vaccinarsi. Il programma regionale prevede 2 milioni di vaccinati entro fine ottobre e ci darebbe sicurezza perché il vaccino dà un’immunità importante”.

Monitoraggio pazienti post Covid

Sulle conseguenze fisiche per chi ha contratto il Covid il Direttore ha sottolineato: “C’è uno strascico importante. Molte persone continuano ad avere problemi respiratori e noi nel post Covid monitoriamo questi pazienti per dare loro la sicurezza di un posto dove recarsi. Combattiamo contro qualcosa che non è ancora molto conosciuto e siamo attenti a verificare il post Covid, la vita cambia perché si vive nella paura. Sono pazienti che vanno seguiti e lo facciamo con un ambulatorio ad hoc”.

Infine Di Mauro ha concluso: “Dobbiamo puntare sulla responsabilità dei singoli e si tende a ripartire perché l’economia è un fattore importante. Sono abbastanza preoccupato da medico e infettivologo ma capisco che le riaperture sono legittime: si punta sulle vaccinazioni e sulle precauzioni necessarie. I mezzi ci sono e tocca a noi riappropriarci della nostra vita”.