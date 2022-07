Molo San Vincenzo apre alla città: "Entro due anni completeremo la passeggiata"

Il sindaco Manfredi dopo la firma dell'accordo con il Ministero della Difesa: "Dal 1 agosto organizzeremo tour per piccoli gruppi di cittadini. Questo è un luogo ideale per movida e attracco di grandi yacht"

Molo San Vincenzo apre alla città. Questa mattina il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini hanno firmato il passaggio ufficiale del Molo dalla marina militare al Comune di Napoli. "Dal 1 agosto organizzeremo tour per gruppi di cittadini per far conoscere questo luogo storico" ha assicurato il primo cittadino.

Il Comune ha investito 6 milioni di euro, ma per completare l'opera che prevede il restauro degli edifici, il completamento della passeggiata a mare e la realizzazione di una parte del molo turistico, ci vorranno i 100 milioni promessi dal Governo che, si spera, verranno confermati anche da chi guiderà il Paese dal 25 settembre prossimo.

Movida, ma non solo, Manfredi ha spiegato qual è la sua idea: "Ci vorranno due anni per completare i lavori. Sicuramente è facile pensare a luoghi di intrattenimento, ma questo è anche un simbolo della Napoli borbonica. Riteniamo questo un posto ideale per l'attracco di grandi yacht, per un turismo che porti ricchezza alla città".