Molo Beverello, come sarà la passeggiata a mare dopo i lavori: il progetto

I lavori in corso al Molo Beverello uniranno la città e il porto e, grazie ai lavori della metro di Piazza Municipio, dove sorgerà una grande area archeologica visitabile, trasformeranno completamente questo luogo straordinario sul mare di Napoli



Da qualche tempo sono iniziati i lavori nella stazione marittima del Molo Beverello, che dovrebbero dare un nuovo volto alla zona portuale e unirla fisicamente alla città e alla rinnovata piazza Municipio che, grazie ai lavori della linea 1 della Metro, sarà un museo a cielo aperto. I lavori della metro hanno già restituito alla città l’antico porto della Napoli romana ed anche alcune straordinarie navi romane ritrovate proprio negli scavi di Piazza Municipio durante i lavori della Metro.



E, nel porto si prosegue con i lavori che, dopo la demolizione della vecchia stazione marittima, hanno restituito anche un molo risalente al periodo borbonico: un molo di 50 metri modificato dopo l’Unità d’Italia per trasformare il porto da struttura militare a commerciale e, addirittura dopo 500 anni anche l’antico fiume Beverellum che portava l’acqua solfurea in città, l’antica acqua zuffregna

Come sarà il nuovo molo Beverello a Napoli

I lavori per la costruzione del nuovo molo Beverello sono iniziati nella primavera del 2020 e stanno andando avanti tra varie vicissitudini.



Il progetto che si sta seguendo, partito dalla demolizione della vecchia stazione marittima, prevede una grande zona di passeggio che dal Molo Beverello porta a Piazza Municipio, con un ponte sopraelevato che consentirà anche di ammirare il golfo di Napoli da una posizione nuova e privilegiata.



Ci saranno poi strutture moderne che serviranno da biglietterie e che saranno d’unione anche per il parco archeologico che sorgerà a Piazza Municipio. Qui ci sarà una vera e propria ricostruzione stratigrafica della città di Napoli che accompagnerà i visitatori e gli utenti della metro lungo uno straordinario percorso sotterraneo.