Petizione popolare per chiedere una misura integrativa regionale in Campania: l'iniziativa

Lunedì 22 maggio, alle ore 12.00, presso la sala Nugnes del palazzo del Consiglio comunale di Napoli in via Verdi, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Ci vuole un reddito. La nostra vita conta" per chiedere con una petizione popolare, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto campano, una misura integrativa regionale (M.i.r.) come già esiste in altre regioni.

Promotori e organizzatori della petizione popolare sono Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, Partito del Sud, Usb e altre realtà associative.