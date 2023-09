Salvatore Misticone festeggia il suo compleanno con uno spot con Di Caprio e un ruolo da cattivo

Sui social i fan l'hanno richiesto a gran voce: omaggiare per il suo compleanno Salvatore Misticone alias il signor Scapece del cult Benvenuti al Sud. Sono 78 le candeline per l'attore che è arrivato alla notorietà in età matura creando una maschera contemporanea della comicità napoletana.

L'affetto del pubblico è una ricompensa che arriva dopo aver saputo rischiare. Il Misticone è una geometria della Banca d'Italia. Lo è stato per tanto tempo ma, a un certo punto, non gli bastava più avvertendo come una condizione precaria un buon impiego. Per certi versi un ossimoro che gli ha fatto mollare tutto e inseguire una strade che certezze può non darle.

Inizia il teatro, dove si cimenta anche nell'opera avendo studiato canto. Tanta givetta e poi la grande occasione data da Luca Miniero nell'adattamento italiano del francese Giù al Nord. Da quel momento non si è fermato un attimo: le commedie accanto ad Alessandro Siani e a Enrico Brignano; le partecipazioni in note serie tv, l'incursione in ZOOLANDER 2 con Ben Stiller.

Quando lo intervistiamo al telefono è sul set a Padova di un nuovo film L'Elisir di Leonardo da Vinci per la regia di Mario Chiavalin in cui recita con Pippo Franco e Maurizio Mattioli.

Intervista a Salvatore Misticone

Misticone, questo compleanno è festeggiato dai suoi fan. Essere un beniamino così popolare dal grande pubblico significa che le scommesse fatte sono state vinte…

“Assolutamente sì. Non me l'aspettavo e sono commosso. Può sembrare un luogo comune, ma alla fine essere voluti bene dal pubblico è ciò che conta veramente. La notorietà con i suoi privilegi sono secondari. Quello che trasmette il pubblico unico, indescrivibile...”

Quando arrivano i compleanni arriva anche un dono. Quest'anno quale potrebbe essere il regalo migliore?

“L'età avanza. Inutile negarlo. Però spero di continuare ad avere l'energia che ho oggi per fare questo lavoro con lo stesso entusiasmo. E' emozionante essere coinvolto in progetti stimolanti in cui si lavora con persone interessanti. Confrontandosi con loro si esce più ricchi perché si entra in contatto con mondi diversi. Sì, spero che continui così”

Infatti, in questi giorni è proprio sul set padovano di L'elisir di Leonardo Da Vinci.

“… E ne sono molto felice. E' una commedia molto originale che racconta come ai tempi di oggi è vista la figura di Leonardo Da Vinci, che pur essendo uno degli uomini più geniali mai vissuti, a suo modo, è stato coinvolto in avventure che oggi potremmo definire rocambolesche e, in fondo, buffe. E io farò un personaggio un po' diverso dal solito. Starete aa vedere...”.

Da Leonardo Da Vinci passiamo a un altro Leonardo, ossia Di Caprio, con cui ha girato lo spot Fiat 600 E. Come è andata?

“E' stato esilarante perché ho fatto il provino facendo una video chiamata. Eravamo tanti candidati. Non mi sarei mai aspettato di vincerlo e, soprattutto, in questa modalità. Come tutti i grandi Leonardo Di Caprio è una persona molto disponibile. Umile. Si è relazionato in modo amichevole con me ed è stato affabile con tutti noi. Così sono i veri professionisti. E' stata un'esperienza lavorativa piacevole oltre che prestigiosa”.

A proposito di esperienze internazionali, lo spot girato con Leonardo Di Caprio quest'anno non è stata l'unica. C'è la produzione francese di Rosso Pompeiano diretta da Prescilla Martin.

“Ecco un altro bel regalo che mi è stato fatto (ride ndr.) E’ un’occasione davvero importante per me perché mi cimento in altro. Amo il personaggio di Scapece che mi ha aperto porte importanti. Sarò sempre grato, però, come spesso accede con le maschere si resta relegati a quello. Ricordo Peppino De Filippo che raccontava spesso che nonostante la sua storia e carriera le persone lo riconoscevano per strada principalmente per aver portato in tv il ruolo del servo Pappagone. A me è successo con Scapece. Grazie al film della Martin ho avuto la possibilità dimostrare che posso calarmi in altri personaggi. Il film è molto duro in cui si parla anche delle BR. Io interpreto il ruolo di un cattivo. Un uomo di legge, severo ma tanto infame”.

In questa stagione non manca il teatro che resta vitale.