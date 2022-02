Miss Italia premiata: "Ora una finale del concorso a Scampia"

"Ora sogniamo una finale di Miss Italia a Scampia". L'effetto Zeudi Di Palma investe anche Patrizia Mirigliani, patron del concorso, che dallo scranno dell'Antisala dei Baroni, al Maschio Angioino, lancia la proposta con leggerezza e un pizzico di incoscienza, cogliendo di sorpresa anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

L'occasione l'ha fornita l'invito che Zeudi, fresca titolare della fascia, ha ricevuto proprio dall'Amministrazione per ritirare una targa e una medaglia: "Non solo per la sua bellezza, ma anche e soprattutto per il suo impegno civile e sociale". Impegno al quale la ragazza di Scampia non si sottrae: "Vorrei essere un esempio per tanti ragazzi delle nostre periferie".

Dalla notte della sua elezione Zeudi è stata inseguita dai clichè legati alle sue origini. In molti si sono meravigliati che da Scampia potesse arrivare una giovane con la testa sulle spalle, laureanda in Sociologia: "Sono le persone che fanno i territori e non viceversa - la sua replica - chi parla del mio quartiere lo fa utilizzando stereotipi, senza avere la minima idea della gente che lo abita. Gomorra? Non l'ho mai vista".

La Miss, accompagnata dalla madre e da Lorena Tonacci, terza classificata anch'ella partenopea, ha parlato dei suoi sogni e delle sue aspirazioni: "Spero che questo successo apra tante possibilità. A 20 anni è difficile avere un'idea precisa di ciò che sarà il tuo futuro, ma certamente terminerò gli studi perché studiare apre la mente e permette di connettersi a più persone. La politica? Perché no, ma soltanto se mi desse la possibilità di occuparmi del sociale".

Sulla proposta della Mirigliani di realizzare una finale Miss Italia a Scampia, si è espresso anche Manfredi: "E' un'idea molto interessante, dovremo valutarne la fattibilità insieme alla Municipalità. Sarebbe un riconoscimento di luoghi che hanno bisogno di una luce nuova".