Quanto costa mediamente dormire a Napoli e quanti turisti ci sono per il lungo week end di San Gennaro: i numeri di Confesercenti

Il centro studi di Confesercenti Campania stima per questo terzo week-end di settembre un’affluenza record per la Campania e in particolare per il capoluogo dove - commenta Vincenzo Schiavo, presidente regionale per la Campania Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno di Confesercenti - bisogna parlare di “long week-end”, dal momento che martedì 19 ricorre la festività di San Gennaro. I dati raccolti parlano chiaro: circa 220mila le presenze in Campania, concentrate per oltre la metà a Napoli, che resta una delle mete in assoluto più desiderate di Italia.

Sono dunque circa 120mila i turisti nelle nostre strade in questi giorni, considerando anche la provincia. Il giro d’affari per la nostra regione è di circa 50 milioni di euro, con 28 milioni di indotto solo nel capoluogo.

La gran parte dei turisti che ha scelto Napoli pernotta nel centro storico dove le strutture raggiungono un riempimento di circa il 95% in media. 80% la media nelle strutture delle zone periferiche. Circa 70% a livello regionale. “La nostra regione è già e sarà invasa da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Gli operatori turistici sono ancora molto soddisfatti di quello che sta succedendo dal punto di vista turistico nella città di Napoli grazie all’impegno di tutti", dice Schiavo.

Quanto si paga per dormire a Napoli

All’arte, alla cultura, alla storia, ai paesaggi e alla gastronomia di Napoli - aggiunge il presidente di Confesercenti Campania - si aggiunge anche la convenienza per i visitatori: basti pensare che gli imprenditori alberghieri offrono mediamente una camera in una forbice di 100/150 euro a notte, quindi anche appena 50 euro al giorno a persona per pernottamento e prima colazione. “E’ un prezzo straordinariamente contenuto - aggiunge Schiavo - in altre città d’arte italiane una camera doppia mediamente costa almeno €350 a notte. Un elogio è, dunque, dovuto ai nostri imprenditori che stanno contribuendo in modo strategico all'economia della nostra regione”.