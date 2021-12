San Gennaro, la città si prepara per il "miracolo laico": il programma e come seguirlo

Giovedì 16 dicembre si rinnova il ‘miracolo laico' di San Gennaro. Come tutti gli anni - dal 1631 - la città attende lo scioglimento del sangue. Questa giornata di festa venne introdotta perché il 16 dicembre 1631 i napoletani chiesero al Santo patrono di fermare una possibile eruzione del Vesuvio. Il miracolo venne accordato e da allora il prodigio viene ricordato ogni anno con una celebrazione molto intima nella Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Per quest'anno, nel rispetto delle normative anti Covid, la celebrazione è fissata per le ore 9,30. Ovviamente non mancherà la diretta televisiva, affidata a Canale21 che andrà in onda a partire dalle ore 9.

Dalle 6:30, con il VG21 Mattina, i primi collegamenti dalla Cattedrale che apre le porte e accoglie i fedeli che si recano da San Gennaro. Alle ore 7:30 la tradizionale Celebrazione dalla Santa Casa di Loreto, e poi notizie e approfondimenti in attesa delle 9.00, momento solenne dell’apertura della

Cassaforte nella Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Il solenne rito si svolgerà dall’altare maggiore della Cattedrale di Napoli, tutto per consentire la piena adesione alle norme anti-covid, con l'auspicio di applaudire tutti insieme il festoso sventolare di fazzoletti bianchi che annuncia il compiersi del Miracolo.