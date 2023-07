Il Curatore post Cartabia accanto al minore nei nuovi procedimenti

Nelle separazioni e nei divorzi, così come nei casi di regolamentazione del diritto di visita e di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio, ad essere considerati parti del giudizio erano solo i partner. Oggi, invece, parte del procedimento è anche il minore che ha bisogno, come tutti i soggetti, per stare in giudizio, di una figura tecnica capace di coadiuvarlo ed assistere al meglio. Al riguardo, il nuovo procedimento introdotto con la Riforma Cartabia, ha ulteriormente regolamentato la figura del Curatore, già prevista nel nostro ordinamento. La nomina del Curatore può essere obbligatoria, in casi tassativamente previsti, o facoltativa, se il Tribunale ne ravvisi la necessità, motivando il provvedimento. Ancora, potrà essere richiesta dal minore ultraquattordicenne. Le attribuzioni del Curatore non sono solo di natura processuale, ovvero all'interno del giudizio, ma anche fuori dal tribunale.

È il Curatore, dopo aver sentito il minore, a dirimere per lo stesso anche conflitti relativi alla scelta della scuola e delle attività sportive, tutelandolo come soggetto e come portatore di interessi propri. E ciò anche per quanto concerne le scelte relative alla religione e per quelle inerenti alle cure. L'albo dei Curatori è tenuto dal Tribunale e l'onorario sarà a carico dello Stato, ridotto al 50% dei minimi e corrisposto al completamento della sua funzione.

(Avv. Sabrina Sifo)