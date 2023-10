Caivano, arrivano 20 insegnanti in più. Il ministro: "Con la scuola salviamo questo luogo"

Valditara in visita a quattro istituti del Comune diventato noto per le violenze sui minori. Firmato protocollo d'intesa per nuovi fondi e progetti

Venti nuovi insegnanti per Caivano. E' una delle risposte del Governo per contrastare l'emergenza criminalità nel Comune dell'hinterland napoletano, balzato agli onori delle cronache per le violenze del branco ai danni di due minorenni. Il ministro Giuseppe Valditara ha fatto il giro di sei scuole del territorio: l'Ic Parco Verde, l’Ic De Gasperi, il Liceo Braucci, l’Ic Cilea-Mameli, l’Ic Milani, l’Iis “Morano”. Siglato un protocollo d'intesa con i dirigenti scolastici non solo per personale aggiuntivo, ma anche per progetti didattici e strutturali.

"Stiamo dimostrando che lo Stato c'è - ha affermato il ministro - Crediamo molto nella Scuola per recuperare i ragazzi di Caivano. Con la scuola vogliamo unire il Paese. Non esistono ragazzi difficili, ma solo territori difficili. I giovani sono sempre talenti eccezionali e la scuola deve essere un esempio di legalità". A proposito di legalità, la magistratura ha arrestato tre esponenti politici locali, tra cui anche un ex assessore e un ex consigliere, per tangenti. Ma su questo il ministro ha preferito non rispondere, così come non ha voluto rispondere sulle manifestazioni pro Palestina avvenute in alcune università italiane.

Tornando al documento firmato, il protocollo prevede la realizzazione di laboratori musicali, strutture sportive, campi estivi, laboratori, percorsi di affiancamento per le famiglie. "La scuola deve essere un luogo di Gioia" ha precisato Valditara. La speranza è che in futuro le scuole di territori a rischio come Caivano non vengano cancellate dal dimensionamento, cioè l'accorpamento di scuole per il taglio dei costi che ogni anno il Ministero opera attraverso indici statistici. Solo evitando che le scuole chiudano potranno davvero essere presidi di legalità.