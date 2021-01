Ascolti tv, è un trionfo per Mina Settembre: è il riscatto della Napoli perbene e solidale

Boom di ascolti per Mina Settembre, la nuova fiction di RaiUno con protagonista Serena Rossi. Vince la serata facendo registrare 5,8 mln di spettatori per un 22.6%. La serie è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni "Un giorno di Settembre a Natale" e "Un telegramma da Settembre", editi da Sellerio. A dirigerla Tiziana Aristarco, già regista di serie come Un Medico in Famiglia. Ottimo il cast di attori e caratteristi per una fiction che mostra una napoli borghese e solidale dai buoni sentimenti veraci ma non patinati.

Anticipazioni puntate Mina Settembre

Il pappice e la noce

Cresce l'imbarazzo tra Mina e Domenico al lavoro. Il loro rapporto potrebbe essere ad un punto di svolta, ma il consultorio e i problemi delle persone vengono prima di tutto. Mina riceva la visita di un docente preoccupato per un suo allievo finito in un giro molto pericoloso. Mina riuscità ad aiutarlo?

Ansia da prestazione

Il figlio di Irene, Gianluca, ha un problema e chiede aiuto alla sua grande amica Mina. Ha 16 anni e si è innamorato di una ragazza molto più grande che frequenta un ambiente che alla madre non piace. Irene è preoccupata che il figlio consumi stupefacenti.