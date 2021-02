Mina Settembre sbanca gli ascolti anche nel finale di stagione: battuta Barbara D'Urso

Si è chiusa ieri, nel giorno di San Valentino, con gli ultimi due avvincenti episodi “Mina Settembre", la serie ambientata a Napoli, in onda su RaiUno, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che ha come protagonista Serena Rossi. La fiction si è chiusa con un finale aperto che lascia presagire una seconda stagione, non ancora annunciata, ma sempre più probabile.

Mina Settembre trionfa negli ascolti anche negli ultimi due episodi, battendo una concorrenza non da poco. Sono infatti 6.546.000 gli spettatori incollati al teleschermo, pari al 26.4% di share. Per il competitor più forte, Canale 5 Live – Non è la D’Urso, 2.038.000 spettatori pari al 12% di share.