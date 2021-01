Mina Settembre, anticipazioni puntata 31 gennaio

Continua a mietere successi Mina Settembre, ascolti record anche nella puntata del 24 gennaio. I prossimi episodi della fiction con Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy del Giudice, Primo Reggiani, saranno trasmessi domenica 31 gennaio (settimo e ottabo episodio).

Anticipazioni puntate

Nel primo episodio tra Mina e Domenico continuano le forti tensioni, il loro rapporto non riesce a sbocciare dove vorrebbero entrambi. Il portiere svela a Mina che in casa sua vive da un po' Diego, figlio di un marocchino e di una napoletana. Dopo l'arresto del padre l'11enne è solo. Serve ora l'intervento di Mina per aiutarlo.

Nel secondo episodio Gelsomina si occupa di una donna accumulatrice seriale a rischio sfratto. Mina la aiuta grazie al generale, tanto odiato dalla madre e ciò crea tensioni in casa.