Mina Settembre trionfa ancora negli ascolti: domenica gli ultimi episodi (le anticipazioni)

Prosegue il successo di ascolti e di critica per Mina Settembre, in onda domenica 14 febbraio. La serie tv di Rai1 con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, ha fatto registrare nella puntata del 7 febbraio 6.172.000 spettatori pari al 24.8% di share. A forte distanza su Canale 5, Live – Non è la D’Urso con 2.079.000 spettatori, share del 12.2%.

Anticipazioni ultimi episodi 14 febbraio 2021

Domenica 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, saranno trasmesse le ultime puntate della serie tv, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Gli ultimi episodi avranno come titolo: "Piccole grandi bugie e "Mio fratello non è figlio unico".

Nell'episodio 11 Mina ormai sa tutto sul passato di suo padre e sulla sua amica di sempre. Mentre è angosciata dai fantasmi del passato dovrà risolvere un mistero in casa propria. La badante della madre scompare improvvisamente. Grandi sorprese all'orizzonte.

Nell'episodio 12 Mina affronterà il segreto del padre. Claudio la aiuterà come al solito. Domenico invece lascerà a sorpresa il consultorio per andare a lavorare in una clinica privata, deludendo Mina, non riuscendo forse a compredere del tutto il dramma vissuto dalla assistente sociale.