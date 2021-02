Mina Settembre 2 si farà: quando la vedremo sul piccolo schermo

Continua a raccogliere consensi la fortunata serie Rai che vede come protagonista l’assistente sociale Mina Settembre. Un successo legato anche alla trama: mai banale e sempre ricca di sorprese. Il finale sospeso di ieri sera (Mina perdonerà l’amica Irene? Chi sceglierà tra Domenico e Claudio?) apre ad una nuova stagione e i tanti fans della serie, con una super Serena Rossi, sono già in trepidante attesa.

Quando arriverà sul piccolo schermo

La produzione di Mina Settembre 2 dovrebbe entrare in lavorazione già in questi mesi, per arrivare sul piccolo schermo nel 2022. Se la presenza di Serena Rossi è una certezza, dovrebbe esserlo anche la conferma dell’intero cast. Ora, resta solo da capire che piega prenderà la trama. Come è noto, il personaggio di Mina è stato solo ispirato dai libri di Maurizio de Giovanni, ma nella stesura della sceneggiatura la sua storia (e quella degli altri personaggi) ha subito più di qualche variazione.

C'è grande attesa

Sarà ancora così? Non lo si può ancora dire, anche perché intanto de Giovanni ha pubblicato altri due libri che hanno come protagonista l’assistente sociale (“Dodici rose a Settembre” – 2019 e “Troppo freddo per Settembre” – 2020). Ai tanti fans non resta che l’attesa per una produzione che si annuncia già di gran successo, viste le premesse.