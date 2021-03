Mimmo Battaglia, messa alla Whirlpool: "Governo non abbandoni i lavoratori"

L'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia ha cominciato la Settimana Santa con una messa nello stabilimento di Ponticelli della Whirlpool per portare la sua solidarietà agli oltre 300 lavoratori licenziati dalla multinazionale. Battaglia, nella sua omelia, non ha lesinato critiche all'azienda, colpevole di non aver rispettato il piano di rilancio nell'ottobre del 2018. Ma il vescovo non ha risparmiato le istituzioni che hanno fatto "troppe promesse che non sono state mantenute". L'alto prelato ha voluto salutare anche la delegazione di lavoratori Giraservice, anche loro messi alla porta dopo aver lavorato per oltre vent'anni nella distribuzione dei titoli di viaggio Unico Campania.